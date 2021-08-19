В Україні зросли ціни на свинину

У грудні минулого року свинина в середньому коштувала 115,86 грн за кілограм, а в липні — вже 120,67 грн.

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в липні в річному вимірі порівняно з липнем 2020 року склала 10,2%.

Зазначається, що за січень-липень 2021 року інфляція склала 6,5%.

Доповнення

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грам в тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров’я тим часом повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.