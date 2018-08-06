В Украине выросли тарифы на хранение газа в ПХГ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. С 1 августа “Укртрансгаз” предоставляет услуги хранения (закачки, отбора) газа по новым повышенным тарифам, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.
“Укртрансгаз” начал с 1 августа предоставлять услуги по хранению (закачке, отбору) газа по новым тарифам в соответствии с Постановлением НКРЭКУ от 19 июня 2018 года № 480“, — говорится в сообщении.
Новые тарифы без НДС составят:
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- на закачку природного газа в ПХГ — 0,172 грн за тыс. куб. м в сутки (предыдущий тариф — 32,9 грн за тыс. куб. м);
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- на хранение — 64,4 грн за тыс. куб. м в сутки (ранее — 46,2 грн за тыс. куб. м)
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- на отбор — 67,1 грн за тыс. куб. м в сутки (до того — 32,9 грн за тыс. куб. м).
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Эти же тарифы будут применяться и на услугу “таможенный склад”.
Изменение тарифов проведено в соответствии с новой Методикой определения и расчета тарифов на услуги хранения (закачки, отбора) газа в газохранилищах, в которых применяется режим регулируемого доступа. В частности, Методика обеспечивает переход от оплаты за объемы хранения (закачки, отбора) газа — к заказу мощностей хранения (закачка, отбор) газа в ПХГ.
Кроме того, как отметили в компании, предварительные тарифы действовали с 2013 года, а с тех пор структура тарифа существенно изменилась: выросли цены, особенно на природный газ для производственно-технологических потребностей, изменились макроэкономические показатели — официальный курс гривны, минимальная заработная плата, цены на энергоносители и тому подобное.
Напомним, НКРЭКУ повысила тарифы на хранение и отбор газа из хранилищ “Укртрансгаза”.