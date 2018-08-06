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В Україні зросли тарифи на зберігання газу в ПСГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. З 1 серпня “Укртрансгаз” надає послуги зберігання (закачування, відбору) газу за новими підвищеними тарифами, передає УНН з посиланням на повідомлення компанії.

“Укртрансгаз” почав з 1 серпня надавати послуги із зберігання (закачування, відбору) газу за новими тарифами відповідно до Постанови НКРЕКП від 19 червня 2018 року № 480“, — сказано у повідомленні.

Нові тарифи без ПДВ становитимуть:

  • на закачування природного газу до ПСГ — 0,172 грн за тис.куб.м на добу (попередній тариф — 32,9 грн за тис.куб.м);
  • на зберігання — 64,4 грн за тис.куб.м на добу (раніше — 46,2 грн за тис.куб.м);
  • на відбір — 67,1 грн за тис.куб.м на добу (до того — 32,9 грн за тис.куб.м).

Ці самі тарифи застосовуватимуться і на послугу “митний склад”.

Зміна тарифів проведена відповідно до нової Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу. Зокрема, Методика забезпечує перехід з оплати за обсяги зберігання (закачування, відбору) газу — до замовлення потужностей зберігання (закачування, відбору) газу в ПСГ.

Окрім того, як зауважили у компанії, попередні тарифи діяли з 2013 року, а з того часу структура тарифу суттєво змінилася: зросли ціни, особливо на природний газ для виробничо-технологічних потреб, змінилися макроекономічні показники — офіційний курс гривні, мінімальна заробітна плата, ціни на енергоносії тощо.

Нагадаємо, НКРЕКП підвищила тарифи на зберігання та відбір газу зі сховищ “Укртрансгазу”.

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