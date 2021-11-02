В Украине сделали шаг к введению нового механизма налогообложения табака
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На внеочередном заседании народные депутаты приняли за основу законопроект № 5179 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий. Решение поддержали 268 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
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“Проект закона разработан с целью обеспечения надлежащих поступлений в бюджеты местного самоуправления акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака, жидкостей, используемых в электронных сигаретах”, - говорится в пояснительной записке.
Детали
Законом предусматривается изменить механизм взимания акцизного налога с розничных продаж табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. В частности, предлагается перенести на производителей и импортеров обязанность уплаты 5-процентного акцизного налога с розничной продажи табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, который на сегодня платят субъекты розничной торговли.
При этом возникает необходимость пересмотра механизма зачисления и распределения поступлений акцизного налога с розничных продаж табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, между соответствующими бюджетами местного самоуправления с целью сохранения положенных им поступлений акцизного налога, которые они получают по действующей системе налогообложения.
Добавим
Ранее Кабинет министров Украины разрешил наносить марку акцизного налога на упаковку жидкостей, используемых в электронных сигаретах.