В Украине сделали шаг к введению нового механизма налогообложения табака

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“Проект закона разработан с целью обеспечения надлежащих поступлений в бюджеты местного самоуправления акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака, жидкостей, используемых в электронных сигаретах”, - говорится в пояснительной записке.

Детали

Законом предусматривается изменить механизм взимания акцизного налога с розничных продаж табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. В частности, предлагается перенести на производителей и импортеров обязанность уплаты 5-процентного акцизного налога с розничной продажи табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, который на сегодня платят субъекты розничной торговли.

При этом возникает необходимость пересмотра механизма зачисления и распределения поступлений акцизного налога с розничных продаж табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, между соответствующими бюджетами местного самоуправления с целью сохранения положенных им поступлений акцизного налога, которые они получают по действующей системе налогообложения.

Добавим

Ранее Кабинет министров Украины разрешил наносить марку акцизного налога на упаковку жидкостей, используемых в электронных сигаретах.