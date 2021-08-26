Уряд дозволив наносити марку акцизного податку на рідини для електронних сигарет

Так, відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в четвер.

Деталі

Також уряд встановив, що строк отримання марок акцизного податку виробниками продукції після подання документів на одержання марок має бути до трьох днів, а строк утилізації повернутих продавцю пошкоджених марок акцизного податку становитиме не більше 120 календарних днів з моменту отримання ним таких марок для їх подальшої утилізації.

Доповнення

Рада зробила крок до заборони реклами, спонсорства і продажу неповнолітнім електронних сигарет.



Рада ухвалила в першому читанні проект закону № 4212 щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.