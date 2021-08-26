Правительство разрешило наносить марку акцизного налога на жидкости для электронных сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Кабинет министров Украины разрешил наносить марку акцизного налога на упаковку жидкостей, используемых в электронных сигаретах, передает корреспондент.
Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.
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Также правительство установило, что срок получения марок акцизного налога производителями продукции после подачи документов на получение марок должно быть до трех дней, а срок утилизации возвращенных продавцу поврежденных марок акцизного налога составит не более 120 календарных дней с момента получения им таких марок для их дальнейшей утилизации.
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Совет сделала шаг к запрету рекламы, спонсорства и продажи несовершеннолетним электронных сигарет.
Совет принял в первом чтении проект закона № 4212 о рекламе электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.