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Правительство разрешило наносить марку акцизного налога на жидкости для электронных сигарет

Правительство разрешило наносить марку акцизного налога на жидкости для электронных сигарет

Киев  •  УНН

 • 7267 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Кабинет министров Украины разрешил наносить марку акцизного налога на упаковку жидкостей, используемых в электронных сигаретах, передает корреспондент.

Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

детали

Также правительство установило, что срок получения марок акцизного налога производителями продукции после подачи документов на получение марок должно быть до трех дней, а срок утилизации возвращенных продавцу поврежденных марок акцизного налога составит не более 120 календарных дней с момента получения им таких марок для их дальнейшей утилизации.

дополнение

Совет сделала шаг к запрету рекламы, спонсорства и продажи несовершеннолетним электронных сигарет.

Совет принял в первом чтении проект закона № 4212 о рекламе электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Украинские Национальные Новости

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