Рада зробила крок до заборони реклами, спонсорства і продажу неповнолітнім електронних сигарет

Деталі

Так, документ пропонує, серед іншого, внести зміни до закону “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”.

Зокрема, новою редакцією передбачено, що реалізація (продаж) тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння особам, які не досягли 18 років, а також реалізація тютюнових виробів в упаковках, що містять менше 20 сигарет, сигарил або цигарок, чи поштучно (крім сигар) забороняються.

З’являється також нова стаття 162, яка передбачає заборону реклами, стимулювання продажу та спонсорства електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Згідно з запропонованими змінами, забороняються будь-яка реклама та стимулювання продажу електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються електронні сигарети, заправні контейнери та рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

Також забороняється спонсорство тютюну та електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, в тому числі:

- спонсорство телепередач, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів, програм чи окремих осіб або спонсорство з використанням знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються електронні сигарети, заправні контейнери та рідини, що використовуються в електронних сигаретах;

- надання виробниками електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах або пов'язаними з ними організаціями фінансової або іншої підтримки заходам, діяльності, окремим особам або групам, в тому числі політичним партіям або діячам, спортсменам або спортивним командам, артистам або артистичним групам, навчальним закладам усіх форм власності;

- проведення інформаційних кампаній та заходів для населення, в тому числі з метою профілактики куріння серед молоді, за прямої або опосередкованої фінансової підтримки виробників електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах або пов'язаних з ними організацій.

На думку авторів, реалізація законопроекту сприятиме скороченню поширеності куріння серед усіх вікових груп, насамперед, серед дітей та молоді. Законопроект сприятиме досягненню Цілей сталого розвитку ООН, щодо яких Україна взяла на себе зобов’язання скоротити поширеність куріння до 15% у 2025 році.

Що було раніше

Рада ухвалила в першому читанні проект закону № 4212 щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.