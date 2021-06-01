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Рада сделала шаг к запрету рекламы, спонсорства и продажи несовершеннолетним электронных сигарет

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Верховная Рада на заседании в среду приняла за основу проект закона № 4358 по охране здоровья населения от вредного воздействия табака. Соответствующее решение поддержали 339 нардепов, передает корреспондент УНН.

Рада сделала шаг к запрету рекламы, спонсорства и продажи несовершеннолетним электронных сигарет

Детали

Так, документ предлагает, среди прочего, внести изменения в закон "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения".

В частности, новой редакцией предусмотрено, что реализация (продажа) табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания лицам, не достигшим 18 лет, а также реализация табачных изделий в упаковках, содержащих менее 20 сигарет, сигарилл или папирос, поштучно (кроме сигар) запрещаются.

Появляется также новая статья 162, которая предусматривает запрет рекламы, стимулирования продажи и спонсорства электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Согласно предложенным изменениям, запрещается любая реклама и стимулирование продажи электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются электронные сигареты, заправочные контейнеры и жидкости, используемые в электронных сигаретах.

Также запрещается спонсорство табака и электронных сигарет, заправочных контейнеров, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, в том числе:
- спонсорство телепередач, радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий, программ или отдельных лиц или спонсорство с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются электронные сигареты, заправочные контейнеры и жидкости, используемые в электронных сигаретах;
- предоставление производителями электронных сигарет, заправочных контейнеров, жидкостей, используемых в электронных сигаретах или связанными с ними организациями финансовой или иной поддержки мероприятиям, деятельности, отдельным лицам или группам, в том числе политическим партиям или деятелям, спортсменам или спортивным командам, артистам или артистическим группам, учебным заведениям всех форм собственности;
- проведение информационных кампаний и мероприятий для населения, в том числе с целью профилактики курения среди молодежи, при прямой или косвенной финансовой поддержки производителей электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах или связанных с ними организаций.

По мнению авторов, реализация законопроекта будет способствовать сокращению распространенности курения среди всех возрастных групп, прежде всего, среди детей и молодежи. Законопроект будет способствовать достижению Целей устойчивого развития ООН, по которым Украина взяла на себя обязательства сократить распространенность курения до 15% в 2025 году.

Что было раньше

Рада приняла в первом чтении проект закона № 4212 о рекламе электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Украинские Национальные Новости

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