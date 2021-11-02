В Україні зробили крок до запровадження нового механізму оподаткування тютюну

Цитата

“Проєкт закону розроблено з метою забезпечення належних надходжень до бюджетів місцевого самоврядування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах”, - йдеться у пояснювальній записці.

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Законом передбачається змінити механізм справляння акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Зокрема, пропонується перенести на виробників та імпортерів обов’язок сплати 5-відсоткового акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, який на сьогодні сплачують суб’єкти роздрібної торгівлі.

При цьому виникає необхідність перегляду механізму зарахування та розподілу надходжень акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, між відповідними бюджетами місцевого самоврядування з метою збереження належних їм надходжень акцизного податку, які вони отримують за діючою системою оподаткування.

Додамо

Раніше Кабінет міністрів України дозволив наносити марку акцизного податку на упаковку рідин, що використовуються в електронних сигаретах.