В Украине снова задерживают рейсы в Египет

В частности, согласно информации на онлайн-табло, сегодня в аэропорту "Киев" задержались несколько рейсов украинской авиакомпании SkyUP в Шарм-эль-Шейха. Первый рейс должен был вылететь в 00:05, но вылетел в 1:28, другой рейс должен был вылететь в 3:00, зато вылетел в 3:48. Следующие два рейса также вылетели со значительным опозданием - один должен был вылететь в 4:05, но вылетел в 12:23, второй - в 5.10, а вылетел в 13:05.

Кроме того, в Киев в 23:05 должен был прибыть рейс той же авиакомпании из Шарм-эль-Шейха, однако указано, что он ожидается в 6:05.

В авиакомпании пояснили, что такие задержки происходят по техническим причинам.



"Принцип лоукостера - максимальное количество времени находиться в небе и минимальное количество - в аэропорту и на обслуживании самолета. Самолет прилетел, его посмотрели, и он сразу снова поднимается в небо. Перед отправлением самолет проходит техническую проверку, во время которой могут найти причину, выясняют, что- то заменяют, поэтому происходит задержка ", - рассказали в авиакомпании.



В авиакомпании добавили, что одна задержка может повлечь за собой задержку следующих рейсов.



Как сообщал УНН, с прибытием во Львов на 8 часов задерживается рейс из Египта .



Вчера в аэропорту "Борисполь" отменили прилет и отлет двух рейсов с Шарм-эль-Шейха.