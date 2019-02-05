З прибуттям у Львів на вісім годин затримується рейс із Єгипту
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 лютого. УНН. Рейс із єгипетського Шарм-ель-Шейху затримується з прибуттям у Львів на вісім годин. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу міжнародного аеропорту "Львів".
"Рейс SPQ7132/7131 Шарм-ель-Шейх-Львів-Шарм-ель-Шейх затримується з прибуттям у Львів до 21:10 (по плану 13:05). Виліт рейсу зі Львова переноситься на 22:10 (по плану 14:05)", - йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В аеропорту "Київ" затримано іноземця за міжнародним ордером
Як повідомляв УНН, в аеропорту "Бориспіль" скасували приліт та відліт двох рейсів Шарм-Ель-Шейху.
Нагадаємо, пасажирів аеропорту Брісбен на сході Австралії евакуювали через "надзвичайну ситуацію".