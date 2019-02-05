С прибытием во Львов на 8 часов задерживается рейс из Египта
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 февраля. УНН. Рейс из египетского Шарм-эль-Шейха задерживается с прибытием во Львов на восемь часов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта "Львов".
"Рейс SPQ7132/7131 Шарм-эль-Шейх-Львов-Шарм-эль-Шейх задерживается с прибытием во Львов в 21:10 (по плану 13:05). Вылет рейса из Львова переносится на 22:10 (по плану 14:05)", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, в аэропорту "Борисполь" отменили прилет и отлет двух рейсов Шарм-эль-Шейхе.
Напомним, пассажиров аэропорта Брисбен на востоке Австралии эвакуировали из-за "чрезвычайной ситуации".