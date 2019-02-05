В Україні знову затримують рейси в Єгипет

Зокрема, згідно з інформацією на онлайн-табло, сьогодні в аеропорту "Київ" затрималися кілька рейсів української авіакомпанії SkyUP до Шарм-ель-Шейха. Перший рейс мав вилетіти о 00:05, але вилетів о 1:28, інший рейс мав вилетіти о 3:00, натомість вилетів о 3:48. Наступні два рейси також вилетіли зі значним запізненням – один мав вилетіти о 4:05, але вилетів о 12:23, другий – о 5.10, а вилетів о 13:05.

Крім того, до Києва о 23:05 мав прибути рейс тієї ж авіакомпанії із Шарм-ель-Шейха, проте вказано, що він очікується о 6:05.

В авіакомпанії пояснили, що такі затримки відбуваються через технічні причини.



"Принцип лоукостера – максимальну кількість часу знаходитися в небі і мінімальну кількість – в аеропорту і на обслуговуванні літака. Літак прилетів, його подивилися, і він одразу знову піднімається в небо. Перед відправленням літак проходить технічну перевірку, під час якої можуть знайти причину, виясняють, щось замінюють, тому відбувається затримка", - розповіли в авіакомпанії.



В авіакомпанії додали, що одна затримка може потягнути за собою затримку наступних рейсів.



Як повідомляв УНН, з прибуттям у Львів на вісім годин затримується рейс із Єгипту.



Вчора в аеропорту "Бориспіль" скасували приліт та відліт двох рейсів з Шарм-Ель-Шейху.