В Украине изменят модель господдержки агрострахования
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник поддержала в первом чтении проект закона № 5104 относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой. Решение поддержало 286 народных депутатов, передает УНН.
Цитата
“Почему агрострахование не было развито и не является таким на сегодня? Первое — потому что в 2012 году было создано аграрный страховой пул, который заставлял всех вступить, и фактически платить определенные платежи. Этот законопроект ликвидирует это позорное явление. Второе — в 2000-х годах много было программ господдержки, были страхования, но когда возникал форс-мажор, выплаты не выполнялись. Соответственно, доверие к страховым компаниям была потеряно. Этот законопроект четко определяет критерии и требования к страховым компаниям, которые необходимо соблюдать чтобы получить государственную поддержку", - пояснил заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины агрострахования Тарас Высоцкий во время выступления в ВР.
Детали
По словам Высоцкого, сегодня тоже не до конца были определены четкие объекты страхования, а данный законопроект их определяет. Кроме того, уточняются полномочия уполномоченного органа — НБУ.
Согласно пояснительной записке, документ вводит государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в части страхования сельскохозяйственной продукции.
Проектом Закона предлагается внести изменения в Налоговый кодекс в части увеличение ставки налога на доход по договорам страхования сельскохозяйственной продукции на 0,5 процентных пункта с целью в дальнейшем направления этих средств на поддержку страхования сельскохозяйственной продукции.
Также размер частичного возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям страховых платежей (премий) определен на уровне 60%, несмотря на практику предыдущих периодов действия аналогичных программ поддержки.
Что было раньше
Кабинет министров в апреле одобрил проект постановления о внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей.