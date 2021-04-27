В Україні змінять модель держпідтримки агрострахування

Цитата

«Чому агрострахування не було розвинено і не є таким станом на сьогодні? Перше – тому що у 2012 році було створено аграрний страховий пул, який заставляв всіх вступити, і фактично платити певні платежі. Цей законопроект ліквідує це ганебне явище. Друге – у 2000-х роках багато було програм держпідтримки, були страхування, але коли виникав форс-мажор, виплати не виконувались. Відповідно, довіра до страхових компаній була втрачена. Цей законопроект чітко визначає критерії і вимоги до страхових компаній, які необхідно дотримуватись щоб отримати державну підтримку», - пояснив заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України агрострахування Тарас Висоцький під час виступу у ВР.

Деталі

Зі слів Висоцького, на сьогодні також не до кінця були визначенні чіткі об’єкти страхування, а даний законопроект їх визначає. Крім того, уточнюються повноваження уповноваженого органу – НБУ.

Відповідно до пояснювальної записки, документ запроваджує державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників в частині страхування сільськогосподарської продукції.

Проєктом Закону пропонується внести зміни до Податкового кодексу в частині збільшення ставки податку на дохід за договорами страхування сільськогосподарської продукції на 0,5 відсоткових пункти з метою у подальшому спрямування цих коштів на підтримку страхування сільськогосподарської продукції.

Також розмір часткового відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам страхових платежів (премій) визначено на рівні до 60%, зважаючи на практику попередніх періодів дії аналогічних програм підтримки.

Що було раніше

Кабінет міністрів у квітні схвалив проект постанови про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників.