Уряд розширив фінансову підтримку аграріїв: хто зможе розраховувати
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. На засіданні у середу, 7 квітня, Кабінет міністрів України схвалив проект постанови про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників. Документ передбачає розширення фінансової підтримки аграріїв, передає УНН.
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“Уряд розширив напрями державної підтримки сільгоспвиробників. Якісна та справедлива підтримка аграріїв з боку держави дає можливість цьому сектору розвиватися та конкурувати на світових ринках. Тепер така державна допомога також зможе йти на страхування сільгосппродукції та відшкодування втрат посівів внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру”, — повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram-каналі.
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Зі слів Прем’єра, ще один напрямок підтримки — це допомога сільгоспвиробникам, які використовують меліоровані землі.
“Це частина нашого нового та великого проекту з розбудови системи зрошення, яка дасть можливість збільшити урожайність в південних регіонах щонайменше удвічі. Це програма державно-приватного партнерства, і вона стоїть одним із головних завдань для Мінагрополітики вже на цей рік”, — зазначив він.
Відповідно до пояснювальної записки, фінансування запропонованих напрямів буде здійснюватись в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті на 2021 рік за програмою “Фінансова підтримка сільгоспвиробників”. На зазначені напрями планується спрямувати 500 млн грн.
Що було раніше
Верховна Рада України наприкінці березня ухвалила в першому читанні законопроект щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, яким пропонується перенаправити 6,87 млрд грн на відновлення роботи міністерства.