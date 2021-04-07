Правительство расширило финансовую поддержку аграриев: кто сможет рассчитывать
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. На заседании в среду, 7 апреля, Кабинет министров Украины одобрил проект постановления о внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей. Документ предусматривает расширение финансовой поддержки аграриев, передает УНН.
Цитата:
"Правительство расширило направления государственной поддержки сельхозпроизводителей. Качественная и справедливая поддержка аграриев со стороны государства дает возможность этому сектору развиваться и конкурировать на мировых рынках. Теперь такая государственная помощь также сможет идти на страхование сельхозпродукции и возмещения потерь посевов вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера", - сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
Детали
По словам Премьера, еще одно направление поддержки - это помощь сельхозпроизводителям, которые используют мелиорированные земли.
"Это часть нашего нового и большого проекта по развитию системы орошения, которая позволит увеличить урожайность в южных регионах как минимум вдвое. Это программа государственно-частного партнерства, и она стоит одной из главных задач для Минагрополитики уже на этот год", - отметил он.
Согласно пояснительной записке, финансирование предложенных направлений будет осуществляться в рамках расходов, предусмотренных в Государственном бюджете на 2021 год по программе "Финансовая поддержка сельхозпроизводителей". На эти направления планируется направить 500 млн грн.
Что было ранее
Верховная Рада Украины в конце марта приняла в первом чтении законопроект об обеспечении деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, которым предлагается перенаправить 6,87 млрд грн на возобновление работы министерства.