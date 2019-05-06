В Украине изменились правила отчетности о внебиржевых сделках
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины начала процесс адаптации условий биржевой торговли в Украине к европейским правилам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу комиссии.
Отмечается, что изменения будут способствовать большей прозрачности операций на рынке, установлению справедливых цен, и создадут регулятору возможность оперативного реагирования на манипулятивные сделки.
Первым изменением стали новые правила отчетности о внебиржевых сделки. Отныне, в Украине, так же как и в Европе, стороны соглашений должны отчитываться по факту их заключения, а не по факту их выполнения. Поскольку выполнение соглашений могло быть растянутым во времени, ни участники рынка, ни регулятор не имели своевременной "картинки" внебиржевого рынка. Статистика сделок не могла служить надежным ценовым ориентиром на рынке, не могла также стать надежной основой для мониторинговых систем регулятора для определения манипулятивных сделок.
В НКЦБФР сообщили, что уже начались меняться нормативные документы и правила. Там, где полномочий комиссии недостаточно - она пишет законопроекты.
Справка: Изменения внедряются в рамках взаимодействия НКЦБФР с европейскими партнерами, в частности, Европейским банком реконструкции и развития, Испанской биржей BME и юридической компанией Dentos.
Напомним, Фонд гарантирования за неделю продал активов банков почти 87 млн грн.