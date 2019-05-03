Фонд гарантування за тиждень продав активів банків на майже 87 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 19 банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, на загальну суму 86,85 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ФГВФО.
Із них на суму 67,23 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 19,30 млн грн — з реалізації основних засобів банків. Крім того 0,27 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,01 млн грн — від реалізації активів групи “цінні папери/корпоративні права”, 0,04 млн грн — від продажу монет та банківських металів.
Зокрема протягом тижня, що минув:
— активи АТ “Єврогазбанк” реалізовано на суму 38,78 млн грн;
— активи АТ “Родовід Банк” реалізовано на суму 13,15 млн грн;
— активи АТ “Дельта Банк” реалізовано на суму 12,04 млн грн;
— активи ПАТ “Діамантбанк” реалізовано на суму 11,73 млн грн;
— активи ПАТ “КБ “Надра” реалізовано на суму 3,63 млн грн;
— активи ПАТ “УПБ” реалізовано на суму 2,21 млн грн;
— активи ПАТ “Банк “Київська Русь” реалізовано на суму 2,12 млн грн;
— активи ПАТ “ВіЕйБі Банк” реалізовано на суму 1,62 млн грн;
— активи ПАТ БАНК “Траст” реалізовано на суму 1,10 млн грн;
— активи ПАТ “КБ “Хрещатик” реалізовано на суму 0,22 млн грн.
Крім того, протягом тижня, що минув, відбувся продаж активів: АТ “Імексбанк”, ПАТ “Банк “Юнісон”, АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, ПАТ “КБ “Інвестбанк”, ПАТ “КБ “Південкомбанк”, ПАТ “Кредипромбанк”, ПАТ “Банк Камбіо”, АТ “Банк “Національні інвестиції”.
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