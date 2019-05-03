Фонд гарантирования за неделю продал активов банков почти 87 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. На прошлой неделе состоялась продажа активов 19 банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов на общую сумму 86,85 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ФГВФЛ.
Из них на сумму 67,23 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 19,30 млн грн - по реализации основных средств банков. Кроме того 0,27 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 0,01 млн грн - от реализации активов группы "ценные бумаги/корпоративные права", 0,04 млн грн - от продажи монет и банковских металлов.
В частности течение прошедшей недели:
— активов АТ “Єврогазбанк” реализованно на сумму 38,78 млн грн;
— активов АТ “Родовід Банк” реализованно на сумму 13,15 млн грн;
— активов АТ “Дельта Банк” реализованно на сумму 12,04 млн грн;
— активов ПАТ “Діамантбанк” реализованно на сумму 11,73 млн грн;
— активов ПАТ “КБ “Надра” реализованно на сумму 3,63 млн грн;
— активов ПАТ “УПБ” реализованно на сумму 2,21 млн грн;
— активов ПАТ “Банк “Київська Русь” реализованно на сумму 2,12 млн грн;
— активов ПАТ “ВіЕйБі Банк” реализованно на сумму 1,62 млн грн;
— активов ПАТ БАНК “Траст” реализованно на сумму 1,10 млн грн;
— активов ПАТ “КБ “Хрещатик” реализованно на сумму 0,22 млн грн.
Кроме того, в течение прошедшей недели, состоялась продажа активов: АО "Имэксбанк", ПАО "Банк "Юнисон", АО "Банк "Финансы и Кредит", ПАО "КБ "Инвестбанк", ПАО" КБ "Пивденкомбанк", ПАО "Кредипромбанк", ПАО "Банк Камбио", АО "Банк "Национальные инвестиции".
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