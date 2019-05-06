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В Україні змінились правила звітування про позабіржові угоди

В Україні змінились правила звітування про позабіржові угоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України почала процес адаптації умов біржової торгівлі в Україні до європейських правил. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу комісії.

Зазначається, що зміни сприятимуть більшій прозорості операцій на ринку, встановленню справедливих цін, та створять регулятору можливості оперативного реагування на маніпулятивні угоди.

Першою зміною стали нові правила звітування про позабіржові угоди. Відтепер, в Україні, так само як і в Європі, сторони угод мають звітувати за фактом їх укладання, а не за фактом їх виконання. Оскільки виконання угод могло бути розтягненим в часі, ні учасники ринку, ні регулятор не мали своєчасної “картинки” позабіржового ринку. Статистика угод не могла слугувати надійним ціновим орієнтиром на ринку, не могла також стати надійною основою для моніторингових систем регулятора для визначення маніпулятивних угод.

У НКЦПФР повідомили, що вже почались змінюватись нормативні документи та правила. Там, де повноважень комісії недостатньо - вона пише законопроекти.

Довідка: Зміни впроваджуються в рамках взаємодії НКЦПФР з європейськими партнерами, зокрема, Європейським банком реконструкції та розвитку, Іспанською біржею BME та юридичною компанією Dentos.

Нагадаємо, Фонд гарантування за тиждень продав активів банків на майже 87 млн грн.

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