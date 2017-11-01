В Украине сорван миллион гривен в лотерею

Номер счастливого билета - 0016285. Игрок купил его на фирменном столе "М.С.Л." в магазине "Нива" по адресу: ул. Южно-Окружная, 31.

Победитель из Черновцов, как и все остальные счастливчики, выигравшие призы от 1 млн гривен и более, сможет воспользоваться VIP-программой "Два дня из жизни миллионера" ​​и вступить в закрытый "Клуб миллионеров "М.С.Л.".

Стоит заметить, что 1 млн грн в "Лото-Забава" украинцы срывают уже шесть тиражей подряд. То есть, каждую неделю в Украине рождаются новые богачи.

Следующий розыгрыш "Лото-Забава" состоится уже в это воскресенье, 5 ноября. Кроме основных, будут разыграны дополнительные денежные призы, приуроченные к празднованию совершеннолетия лотереи "Лото-Забава". В это воскресенье станет известно о счастливчике, который выиграет акционный приз в размере 500 тыс. грн.