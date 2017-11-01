В Україні зірвано мільйон гривень в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Чернівцях придбано лотерейний білет "Лото-Забава" з виграшем в 1 млн грн. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.
Номер щасливого білету – 0016285. Гравець купив його на фірмовому столі "М.С.Л." у магазині "Нива" за адресою: вул. Південно-Кільцева, 31.
Переможець з Чернівців, як і всі інші щасливчики, які виграли призи від 1 млн гривень та більше, матиме змогу скористатися VIP-програмою "Два дні з життя мільйонера" та вступити до закритого "Клубу мільйонерів "М.С.Л.".
Варто зауважити, що 1 млн грн в "Лото-Забава" українці зривають вже шість тиражів поспіль. Тобто, щотижня в Україні народжуються нові багатії.
Наступний розіграш "Лото-Забава" відбудеться вже цієї неділі, 5 листопада. Окрім основних, будуть розіграні додаткові грошові призи, приурочені до святкування повноліття лотереї "Лото-Забава". Цієї неділі стане відомо про щасливчика, який виграє акційний приз у розмірі 500 тис. грн.