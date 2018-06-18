В Украине собрали первые 10 500 тонн озимой пшеницы

Кроме указанных областей, жатва продолжается еще и в Одесской и Днепропетровской областях. В общем уже собрано 281 тыс. тонн зерна нового урожая с 86 тыс. га при урожайности 32,6 ц/га. В том числе намолочено:



озимой пшеницы - 10 тыс. тонн с 4 тыс. га при урожайности 26,2 ц/га;



озимого ячменя - 268 тыс. тонн с 81 тыс. га при урожайности 33,0 ц/га;



гороха - 2 тыс. тонн с 1 тыс. га при урожайности 22,7 ц/га.



Также в Запорожской, Одесской и Херсонской областях начат сбор озимого рапса, который обмолочено на площади 3 тыс. га при урожайности 17,4 ц/га и намолочено 6 тыс. тонн.

Как сообщал УНН, Министерство аграрной политики и продовольствия предварительно оценивает урожай зерна в этом году на уровне более 60 млн тонн.

Напомним, урожай зерна в Украине по итогам 2017 составил 61,3 млн тонн при средней урожайности 42,3 ц/га, что на 7,3% меньше, чем в 2016 году.