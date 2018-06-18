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В Україні зібрали перші 10,5 тисяч тонн озимої пшениці

В Україні зібрали перші 10,5 тисяч тонн озимої пшениці

Київ • УНН

 • 10004 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Аграрії Миколаївської, Херсонської та Запорізької області розпочали збирання озимої пшениці. Так, станом на 18 червня, намолочено перші 10,5 тисячі тонн з 4 тисяч га. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

Крім зазначених областей, жнива тривають ще й в Одеській та Дніпропетровській областях. Загалом вже зібрано 281 тис. тонн зерна нового врожаю з 86 тис. га при врожайності 32,6 ц/га. У тому числі намолочено:

  • озимої пшениці – 10 тис. тонн з 4 тис. га при врожайності 26,2 ц/га;
  • озимого ячменю – 268 тис. тонн з 81 тис. га при врожайності 33,0 ц/га;
  • гороху – 2 тис. тонн з 1 тис. га при врожайності 22,7 ц/га.

Також у Запорізькій, Одеській і Херсонській областях розпочато збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 3 тис. га при врожайності 17,4 ц/га і намолочено 6 тис. тонн.

Як повідомляв УНН, Міністерство аграрної політики та продовольства попередньо оцінює урожай зерна цього року на рівні понад 60 млн тонн.

Нагадаємо, урожай зерна в Україні за підсумками 2017 року становив 61,3 млн тонн при середній урожайності 42,3 ц/га, що на 7,3% менше, ніж у 2016 році.

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