В Україні зібрали перші 10,5 тисяч тонн озимої пшениці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Аграрії Миколаївської, Херсонської та Запорізької області розпочали збирання озимої пшениці. Так, станом на 18 червня, намолочено перші 10,5 тисячі тонн з 4 тисяч га. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
Крім зазначених областей, жнива тривають ще й в Одеській та Дніпропетровській областях. Загалом вже зібрано 281 тис. тонн зерна нового врожаю з 86 тис. га при врожайності 32,6 ц/га. У тому числі намолочено:
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- озимої пшениці – 10 тис. тонн з 4 тис. га при врожайності 26,2 ц/га;
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- озимого ячменю – 268 тис. тонн з 81 тис. га при врожайності 33,0 ц/га;
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- гороху – 2 тис. тонн з 1 тис. га при врожайності 22,7 ц/га.
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Також у Запорізькій, Одеській і Херсонській областях розпочато збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 3 тис. га при врожайності 17,4 ц/га і намолочено 6 тис. тонн.
Як повідомляв УНН, Міністерство аграрної політики та продовольства попередньо оцінює урожай зерна цього року на рівні понад 60 млн тонн.
Нагадаємо, урожай зерна в Україні за підсумками 2017 року становив 61,3 млн тонн при середній урожайності 42,3 ц/га, що на 7,3% менше, ніж у 2016 році.