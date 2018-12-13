В Украине утвердили периодичность проверки грузов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Госпродпотребслужба Украины утвердила периодичность проверок грузов, которые ввозятся или пересылаются на таможенную территорию Украины. Об этом сообщил Отдел взаимодействия с общественностью и СМИ Госпродпотребслужбы, передает УНН.
“12 декабря текущего года приказом Держпродспоживслужбы № 1019 утверждена периодичность проверок грузов, ввозимых (пересылаемых) на таможенную территорию Украины”, — говорится в сообщении.
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Данный приказ определяет следующие нормы:
Данный приказ размещен на сайте в разделе Деятельность.
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Документ разработан в соответствии с пунктом приказа Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 19.10.2018 № 501, которым утвержден Порядок определения и применения периодичности документальных проверок, проверок соответствия, физических проверок, лабораторных исследований (испытаний) грузов, ввозимых (пересылаемых) на таможенную территорию Украина.
В свою очередь, данный приказ Минагрополитики разработан во исполнение пункта 5 части первой статьи 6 Закона Украины “О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных”.
Напомним, Украина за 2018 год рекордно нарастила импорт пальмового масла.