В Украине утвердили периодичность проверки грузов

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 84016 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 188772 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 146459 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 211121 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 255818 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 214835 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 247212 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208482 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 489602 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241577 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
5.4м/с
80%
Популярные новости

Трагедия в Кривом Роге: духовный советник Трампа призвал мир осудить "террор" россии

6 апреля, 19:23 • 8466 просмотра

Самое горячее на Покровском направлении: за сутки на фронте произошло 135 боестолкновений

6 апреля, 19:35 • 6570 просмотра

Иран привел вооруженные силы в боевую готовность из-за угрозы атаки США - Reuters

6 апреля, 19:57 • 4298 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 5666 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 8654 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 267616 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 243375 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 328840 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 489602 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 580851 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33972 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 211117 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 80051 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76427 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81938 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Украине утвердили периодичность проверки грузов

Киев • УНН

 • 10721 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Госпродпотребслужба Украины утвердила периодичность проверок грузов, которые ввозятся или пересылаются на таможенную территорию Украины. Об этом сообщил Отдел взаимодействия с общественностью и СМИ Госпродпотребслужбы, передает УНН.

В Украине утвердили периодичность проверки грузов

“12 декабря текущего года приказом Держпродспоживслужбы № 1019 утверждена периодичность проверок грузов, ввозимых (пересылаемых) на таможенную территорию Украины”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще 5 украинских предприятий получили право экспорта в ЕС

Данный приказ определяет следующие нормы:

  • Периодичность документальных проверок, проверок соответствия, физических проверок, лабораторных исследований (испытаний) грузов, которые включены в Перечень продуктов, подлежащих государственному контролю на предназначенных пограничных инспекционных постах, утвержденного приказом Минагрополитики от 26.03.2018 № 159;
  • Периодичность документальных проверок, проверок соответствия, физических проверок, лабораторных исследований (испытаний) грузов, которые включены в Перечень пищевых продуктов неживотного происхождения и кормов неживотного происхождения, грузы которым при ввозе (пересылке) на таможенную территорию Украины подлежат усиленному государственному контролю, утвержденного приказом Минагрополитики от 26.03.2018 № 158;
  • Периодичность документальных проверок, проверок соответствия, физических проверок, лабораторных исследований (испытаний) пищевых продуктов неживотного происхождения и кормов неживотного происхождения, которые ввозятся (пересылаются) на таможенную территорию Украины и подлежат государственному контролю в соответствии с ежегодным планом государственного контроля.

    • Данный приказ размещен на сайте в разделе Деятельность.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандал с овцами: Госпродпотребслужба начала внутреннюю проверку

    Документ разработан в соответствии с пунктом приказа Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 19.10.2018 № 501, которым утвержден Порядок определения и применения периодичности документальных проверок, проверок соответствия, физических проверок, лабораторных исследований (испытаний) грузов, ввозимых (пересылаемых) на таможенную территорию Украина.

    В свою очередь, данный приказ Минагрополитики разработан во исполнение пункта 5 части первой статьи 6 Закона Украины “О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных”.

    Напомним, Украина за 2018 год рекордно нарастила импорт пальмового масла.

    Украинские Национальные Новости

    Украинские Национальные Новости

    Экономика
    Brent
    $63.86
    Bitcoin
    $76,986.20
    S&P 500
    $5,096.39
    Tesla
    $240.21
    Газ TTF
    $36.40
    Золото
    $3,051.91
    Ethereum
    $1,554.40