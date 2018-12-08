Пальмовий рекорд: Україна імпортувала сотні тисяч тонн пальмової олії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Україна в січні-листопаді 2018 року імпортувала 205 тис. тонн пальмової олії. Про це повідомила Державна фіскальна служба України, передає УНН.
Зокрема, у листопаді цього року з Індонезії було імпортовано 7,2 тис. тонн пальмової олії, з Малайзії — 2,9 тис. тонн, зі Швеції — 65 тонн, з інших країн — 179 тонн.
При цьому на експорт з України за 5 місяців поточного року було поставлено всього 2,9 тис. тонн пальмової олії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Раді підтримали ідею введення податку на імпорт пальмової олії
Зауважимо, що за підсумками минулого року показник імпорту пальмової олії в Україну становив майже 172 тис. тонн. Таким чином, поточного року – встановлено новий рекорд.
За словами нардепа Сергія Тригубенка, сьогодні з метою здешевлення виробництва продуктів харчування, недобросовісний виробник використовує пальмову олію замість тваринних жирів.
"...Я проти того, що пальмова олія в нашій країні є ледь не першим засобом здешевлення виробництва продуктів харчування. Мова про те, що в пачці вершкового масла, де повинні бути тваринні жири, виробники сьогодні використовують як раз пальмову олію та інші жири рослинного походження", - написав він.
Також нагадаємо, що у Раді недавно був прийнятий законопроект про заборону використання пальмової олії в продуктах харчування. Документ поки проголосували тільки в першому читанні.