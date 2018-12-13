В Україні затвердили періодичність перевірки вантажів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Держпродспоживслужба України затвердила періодичність перевірок вантажів, які ввозяться або пересилаються на митну територію України. Про це повідомив Відділ взаємодії з громадськістю та ЗМІ Держпродспоживслужби, передає УНН.
“12 грудня поточно року наказом Держпродспоживслужби № 1019 затверджено періодичність перевірок вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України”, — йдеться у повідомленні.
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Даний наказ визначає наступні норми:
Даний наказ розміщено на сайті в розділі Діяльність.
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Документ розроблено відповідно до пункту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.10.2018 № 501, яким затверджено Порядок визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України.
У свою чергу, даний наказ Мінагрополітики розроблено на виконання пункту 5 частини першої статті 6 Закону України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин”.
Нагадаємо, Україна за 2018 рік рекордно наростила імпорт пальмової олії.