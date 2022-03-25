В Украине запустят систему национальных баг-баунти для предотвращения кибератак

Цитата

"Уже в ближайшее время Госспецсвязи разработает соответствующий порядок и запустит систему национальных баг-баунти (нахождения ошибок в системах - ред.). ІТ-сообщество сможет легально тестировать государственные информационные системы на наличие уязвимостей, а государство получит инструмент для значительного повышения степени защиты таких систем", - сказано в сообщении.

Детали

Парламент проголосовал за внесение изменений в статьи 361 и 361-1 Уголовного кодекса Украины, что даст возможность привлечь внешних специалистов к поиску ошибок и уязвимостей программных продуктов, информационно-коммуникационных систем и оперативно устранять все недочеты и пробелы в безопасности.

Госспецсвязи разработало законопроект во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны по улучшению состояния кибербезопасности государства и предотвращению инцидентов, подобных тому, который случился 14 января этого года.

Благодаря принятым изменениям вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей не будет считаться несанкционированным, если такое вмешательство совершено в соответствии с Порядком поиска и выявления потенциальных уязвимостей таких систем или сетей, указали в ведомстве.

Дополнение

13 марта россияне предприняли попытку кибератаки на Минобороны Украины, однако им это не удалось.



