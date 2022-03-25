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В Україні запустять систему національних баг-баунті для запобігання кібератакам

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Верховна Рада України дозволила залучати незалежних ІТ-фахівців до тестування вразливостей інформаційних систем для запобігання кібератакам. Про це інформує Держспецзв’язку, пише УНН.

В Україні запустять систему національних баг-баунті для запобігання кібератакам

Цитата

"Уже найближчим часом Держспецзв’язку розробить відповідний порядок та запустить систему національних баг-баунті (знаходження помилок у системах - ред.). ІТ-спільнота зможе легально тестувати державні інформаційні системи на наявність вразливостей, а держава отримає інструмент для значного підвищення ступеня захисту таких систем", - сказано у повідомленні.

Деталі

Парламент проголосував за внесення змін до статей 361 та 361-1 Кримінального кодексу України, що дасть можливість залучити зовнішніх фахівців до пошуку помилок і вразливостей програмних продуктів, інформаційно-комунікаційних систем тощо та оперативно усувати всі недоліки та прогалини у безпеці.

Держспецзв'язку розробило законопроєкт на виконання рішення Ради національної безпеки й оборони щодо покращення стану кібербезпеки держави та запобігання інцидентам, подібним тому, який трапився 14 січня цього року.

Завдяки ухваленим змінам втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж не вважатиметься несанкціонованим, якщо таке втручання вчинено відповідно до Порядку пошуку та виявлення потенційних вразливостей таких систем чи мереж, вказали у відомстві.

Доповнення

13 березня росіяни здійснили спробу кібератаки на Міноборони України, однак їм це не вдалося.

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