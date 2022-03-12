Росіяни здійснили спробу кібератаки на Міноборони України: їм не вдалося
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Міністерстві оборони України повідомили про невдалу спробу кібератаки з боку Міноборони Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Міноборони України.
Деталі
На службові поштові адреси Міністерства оборони України з метою отримання доступу до службового листування були розіслані фішингові листи. Однак, всі шкідливі e-mail були заблоковані та не потрапили до користувачів.
Лист-фішинг виглядав так: "У зв’язку з критично важливим оновленням бази сервера прошу терміново підтвердити свій обліковий запис, інакше пошта буде заблокована".
Окрім того, у листі було зазначено фішингове посилання, доменне ім’я якого було зареєстроване 22.02.2022 та має ознаки приналежності до Міністерства оборони Росії.
"Всі потуги ворога лишилися марними. Кібервійська України разом з партнерами тримають оборону", - зазначили в українському міністерстві.