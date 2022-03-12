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Россияне предприняли попытку кибератаки на Минобороны Украины: им не удалось

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. В Министерстве обороны Украины сообщили о неудачной попытке кибератаки со стороны Минобороны России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Минобороны Украины.

Детали

На служебные почтовые адреса Министерства обороны Украины с целью получения доступа к служебной переписки были разосланы фишинговые письма. Однако, все вредоносные e-mail были заблокированы и не попали к пользователям.

Письмо-фишинг выглядело так: "В связи с критически важным обновлением базы сервера прошу срочно подтвердить свою учетную запись, иначе почта будет заблокирована".

Кроме того, в письме была указана фишинговая ссылка, доменное имя которой было зарегистрировано 22.02.2022 и имеет признаки принадлежности к Министерству обороны России.

"Все потуги врага остались напрасными. Кибервойска Украины вместе с партнерами держат оборону", - отметили в украинском министерстве.

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