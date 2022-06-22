УЗ запустит новый поезд Киев – Шостка: расписание движения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. С 24 июня начнет курсировать новый региональный поезд Киев – Шостка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
Цитата
"Укрзализныця назначает новый региональный поезд в сообщении Киев – Шостка, добавляя удобное сообщение регионам со столицей", – говорится в сообщении.
Детали
Поезд №788/787 – Шостка будет курсировать ежедневно с 24 июня. Отправление из Киева – в 16:09, прибытие в Шостку – в 21:25. Остановки будут на станциях Выдубичи, Дарница, Носовка, Нежин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевец и Терещенская.
В обратном направлении, из Шостки, поезд будет отправляться с 25 июня ежедневно в 6:10 и прибывать в Киев в 11:26.
Напомним
В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале усилили меры безопасности пассажиров: ввели осмотр вещей и установили металлоискатели.