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УЗ запустить новий потяг Київ – Шостка: розклад руху

УЗ запустить новий потяг Київ – Шостка: розклад руху

Київ • УНН

 • 296346 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. З 24 червня почне курсувати новий регіональний потяг Київ – Шостка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Цитата

"Укрзалізниця призначає новий регіональний поїзд в сполученні Київ – Шостка, додаючи зручного сполучення регіонам зі столицею", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Потяг №788/787 Київ – Шостка курсуватиме щоденно з 24 червня. Відправлення з Києва – о 16:09, прибуття до Шостки – о 21:25. Зупинки будуть на станціях Видубичі, Дарниця, Носівка, Ніжин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевець та Терещенська.

У зворотному напрямку, із Шостки, потяг відправлятиметься з 25 червня щоденно о 6:10, і прибуватиме до Києва об 11:26.

Нагадаємо

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