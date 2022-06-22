УЗ запустить новий потяг Київ – Шостка: розклад руху

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"Укрзалізниця призначає новий регіональний поїзд в сполученні Київ – Шостка, додаючи зручного сполучення регіонам зі столицею", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Потяг №788/787 Київ – Шостка курсуватиме щоденно з 24 червня. Відправлення з Києва – о 16:09, прибуття до Шостки – о 21:25. Зупинки будуть на станціях Видубичі, Дарниця, Носівка, Ніжин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевець та Терещенська.

У зворотному напрямку, із Шостки, потяг відправлятиметься з 25 червня щоденно о 6:10, і прибуватиме до Києва об 11:26.

Нагадаємо

У Києві на Центральному залізничному вокзалі посилили заходи безпеки пасажирів: ввели огляд речей та встановили металошукачі.