В Украине запускают национальный роуминг: можно переключиться на другого оператора

ukru
15 марта, 19:03 • 79766 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 120052 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112625 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107169 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 94528 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92958 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81476 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 116025 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 123921 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126770 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

15 марта, 16:39 • 90008 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

15 марта, 17:39 • 100868 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 53104 просмотра
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 38680 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 112526 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 116025 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 116535 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 255346 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 284863 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 221354 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 102150 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 123921 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109318 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126723 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 128893 просмотра
Актуальное
В Украине запускают национальный роуминг: можно переключиться на другого оператора

В Украине запускают национальный роуминг: можно переключиться на другого оператора

Киев • УНН

 • 511330 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Украинские операторы позволят переключаться между сетями, чтобы оставаться на связи. О запуске так называемого национального роуминга сообщили в Минцифре, пишет УНН.

Цитата

"Операторы Vodafone, Киевстар, lifecell совместно с Минцифрой, Госспецсвязи и НКРСИ запускают тестирование национального роуминга в Украине. Теперь в случае, когда сеть вашего оператора недоступна, можно переключаться на сеть других операторов", - говорится в сообщении.

Детали

Как подключиться к сети другого оператора:

1. Отключить автовыбор сети

на Android: Настройки — Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор
на iOS: Параметры — Сотовые данные — Выбор сети

2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL
3. Если зарегистрироваться не удалось, попробуйте еще раз или выбрать другую сеть
4. Проверить возможность исходящего вызова, SMS

"Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора", - указали в Минцифри.

При этом в министерстве отметили важность раз в день попытаться вернуться в сеть своего оператора. Вручную или включением автовыбора сети.

"Подключение национального роуминга предполагает значительную нагрузку на сети операторов. Следовательно, это может влиять на качество работы некоторых услуг", - добавили в ведомстве.

Нацроуминг будет подключен в зоне боевых действий (Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области), затем в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и впоследствии по всей территории Украины.

Дополнение

В Украине ограничены разговоры с украинскими сим-картами в Россию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы