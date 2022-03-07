В Украине запускают национальный роуминг: можно переключиться на другого оператора
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Украинские операторы позволят переключаться между сетями, чтобы оставаться на связи. О запуске так называемого национального роуминга сообщили в Минцифре, пишет УНН.
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"Операторы Vodafone, Киевстар, lifecell совместно с Минцифрой, Госспецсвязи и НКРСИ запускают тестирование национального роуминга в Украине. Теперь в случае, когда сеть вашего оператора недоступна, можно переключаться на сеть других операторов", - говорится в сообщении.
Детали
Как подключиться к сети другого оператора:
1. Отключить автовыбор сети
на Android: Настройки — Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор
на iOS: Параметры — Сотовые данные — Выбор сети
2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL
3. Если зарегистрироваться не удалось, попробуйте еще раз или выбрать другую сеть
4. Проверить возможность исходящего вызова, SMS
"Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора", - указали в Минцифри.
При этом в министерстве отметили важность раз в день попытаться вернуться в сеть своего оператора. Вручную или включением автовыбора сети.
"Подключение национального роуминга предполагает значительную нагрузку на сети операторов. Следовательно, это может влиять на качество работы некоторых услуг", - добавили в ведомстве.
Нацроуминг будет подключен в зоне боевых действий (Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области), затем в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и впоследствии по всей территории Украины.
Дополнение
В Украине ограничены разговоры с украинскими сим-картами в Россию.