В Україні запускають національний роумінг: можна переключитися на іншого оператора
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Українські оператори дозволять перемикатися між мережами, щоб лишатися на зв'язку. Про запуск так званого національного роумінгу повідомили у Мінцифрі, пише УНН.
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"Оператори Vodafone, Київстар, lifecell спільно з Мінцифрою, Держспецзв'язку та НКРЗІ запускають тестування національного роумінгу в Україні. Тепер у випадку, коли мережа вашого оператора недоступна, можна перемикатися на мережу інших операторів", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як під'єднатися до мережі іншого оператора:
1. Відключити автовибір мережі
на Android: Налаштування — Мобільна мережа (чи Підключення) — Оператор
на iOS: Параметри — Стільникові дані — Вибір мережі
2. Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL
3. Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу
4. Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS
"Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора", - вказали у Мінцифрі.
При цьому у міністерстві наголосили на важливості раз на день спробувати повернутися до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі.
"Підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження на мережі операторів. Отже, це може впливати на якість роботи деяких послуг", - додали у відомстві.
Нацроумінг буде підключений у зоні бойових дій (Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська області), далі у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях і згодом по всій території України.
Доповнення
В Україні обмежено розмови з українських сім-карток в Росію.