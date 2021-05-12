В Украине заработает новая схема растаможки "евроблях". Зеленский подписал закон
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о льготном растаможивании автомобилей с европейскими номерами, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых являются транспортные средства" № 1402-ІХ.
Также Глава государства подписал Закон Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-ІХ.
Эти законы, принятые Верховной Радой 15 апреля 2021 года, временно упрощают механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов.
Добавим
Согласно документам, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.
Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от ее стоимости.
Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не превышает одной тысячи евро.
Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.
По льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.
На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.
Под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввозимые из временно оккупированной территории Украины.
Законы вступают в силу со следующего дня после опубликования и вводятся в действие через один месяц со дня вступления в силу.