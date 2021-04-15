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В Україні схвалили нову схему розмитнення "євроблях"

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Верховна Рада України ухвалили в цілому законопроекти про нову схему розмитнення "євроблях". Так, проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України № 4643-д підтримало 235 нардепів, № 4644-д про зміни до Митного кодексу України - 237 народних обранців, передає кореспондент УНН.

Деталі

Проектом закону № 4643-д пропонується, що протягом 180 днів митне оформлення транспортних засобів, не більше одного транспортного засобу на одну фізичну особу, які були завезені на територію України до 31.12.2020 року, здійснюватиметься за новою формулою, яка не залежить від вартості автомобіля, а лише від віку, об’єму та типу двигуна транспортного засобу.

Водночас оподаткування не застосовуватиметься до автівок, які не відповідають екологічним нормам "ЄВРО-2" або мають походження, чи ввозяться з держави-агресора чи окупованих територій.

Проект закону передбачає зниження вартості розмитнення транспортних засобів, яке коштуватиме не більше 1000 євро.

Пов’язаний з ним, проект закону № 4644-д передбачає спрощення митного оформлення "евроблях", ввезених в Україну до 31 грудня 2020 року в режимах тимчасового ввезення, за умови добровільної сплати до бюджету 8500 грн та дотримання вимог, передбачених проектом №4643-д щодо сплати акцизного податку та ПДВ, який нараховується на суму акцизу.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, із запровадженням системи автоматичної фіксації в Україні порушення ПДР передбачили два варіанти вручення постанови про сплачення штрафу водіям автомобілів на іноземній реєстрації, що залежить від того, хто є власником авто.

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