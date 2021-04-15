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В Украине приняли новую схему растаможивания "евроблях"

В Украине приняли новую схему растаможивания "евроблях"

Киев  •  УНН

 • 27234 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроекты о новой схеме растаможивания "евроблях". Так, проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины № 4643-д поддержали 235 нардепов, № 4644-д о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины - 237 народных избранников, передает корреспондент УНН.

Детали

Проектом закона № 4643-д предлагается, что в течение 180 дней таможенное оформление транспортных средств, не более одного транспортного средства на одно физическое лицо, которые были завезены на территорию Украины в 31.12.2020 года, будет осуществляться по новой формуле, что не зависит от стоимости автомобиля, а только от возраста, объема и типа двигателя транспортного средства.

В то же время налогообложение не будет применяться к автомобилям, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" или имеют происхождение, или ввозятся из государства-агрессора или оккупированных территорий.

Проект закона предусматривает снижение стоимости растаможки транспортных средств, которое будет стоить не более 1000 евро.

Связанный с ним проект закона № 4644-д предусматривает упрощение таможенного оформления "евроблях", ввезенных в Украину до 31 декабря 2020 года в режимах временного ввоза, при условии добровольной уплаты в бюджет 8500 грн и соблюдения требований, предусмотренных проектом №4643-д по уплате акцизного налога и НДС, который начисляется на сумму акциза.

Что было раньше

Как сообщал УНН, с введением системы автоматической фиксации в Украине нарушения ПДД предусмотрели два варианта вручения постановления об уплачивании штрафа водителям автомобилей на иностранном регистрации, что от того, кто является владельцем авто.

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