В Украине запретили раствор для инфузий из-за побочной реакции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Натрий хлорид". Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
"Временно запретить реализацию и применение лекарственного средства "Натрий хлорид", раствор для инфузий 9 мг/мл по 200 мл в бутылках стеклянных, серии 191767, украинского производства из-за случая непредвиденной побочной реакции", - говорится в сообщении.
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Все аптеки должны поместить данное лекарственное средство в карантин до отдельного распоряжения Гослекслужбы.
Справка УНН: "Натрий Хлорид" используется для восполнения недостатка жидкости в организме и в комплексе мероприятий интенсивной терапии как растворитель других совместимых лекарственных средств. Можно применять местно для промывания ран, слизистой оболочки носа, а также катетеров и систем для трансфузии.
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Как сообщал УНН, в Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Клопидогрель".