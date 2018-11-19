В Україні заборонили розчин для інфузій через побічну реакцію
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. В Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу "Натрій хлорид". Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
"Тимчасово заборонити реалізацію та застосування лікарського засобу "Натрій хлорид", розчин для інфузій 9 мг/мл по 200 мл в пляшках скляних, серії 191767, українського виробництва через випадок непередбачуваної побічної реакції", - сказано у повідомлені.
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Всі аптеки мають помістити даний лікарський засіб у карантин до окремого розпорядження Держлікслужби.
Довідка УНН: "Натрій Хлорид" використовується для поповнення нестачі рідини в організмі та у комплексі заходів інтенсивної терапії; як розчинник інших сумісних лікарських засобів. Можна застосовувати місцево для промивання ран, слизової оболонки носа, а також катетерів і систем для трансфузії.
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Як повідомляв УНН, в Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу "Клопідогрель".