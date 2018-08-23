В Украине запретили "Назо-спрей"

"Временно запретить реализацию и применение лекарственного средства "Назо-спрей", спрей назальный 0,5 мг/мл, по 15 мг в контейнере с распылителем, в пачке из картона, серии 01711117 в связи с несоответствием требованиям аналитической нормативной документации регистрационного удостоверения", - говорится в документе.



Добавим, что данный препарат используется для местного применения при заболеваниях полости носа.



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Все аптеки должны поместить данный препарат в карантин до следующего распоряжения.



Как сообщал УНН, в Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "ТРОМБО ААС" из-за несоответствия медицинских образцов украинскому законодательству.

В Украине запретили "Фенобарбитал" порошок серии РВД/1718058 индийского производства, из-за несоответствия показателя "Растворимость".