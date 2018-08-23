В Украине запретили "Назо-спрей"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Украине временно запретили реализацию и применение препарата против насморка "Назо-спрей". Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
"Временно запретить реализацию и применение лекарственного средства "Назо-спрей", спрей назальный 0,5 мг/мл, по 15 мг в контейнере с распылителем, в пачке из картона, серии 01711117 в связи с несоответствием требованиям аналитической нормативной документации регистрационного удостоверения", - говорится в документе.
Добавим, что данный препарат используется для местного применения при заболеваниях полости носа.
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Все аптеки должны поместить данный препарат в карантин до следующего распоряжения.
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