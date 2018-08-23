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В Україні заборонили "Назо-Спрей"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. В Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування препарату проти нежитю "Назо-Спрей". Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

В Україні заборонили "Назо-Спрей"

"Тимчасово заборонити реалізацію та застосування лікарського засобу "Назо-Спрей", спрей назальний 0,5 мг/мл, по 15 мл у контейнері з розпилювачем, у пачці з картону, серії 01711117 у зв’язку з невідповідністю вимогам аналітичної нормативної документації реєстраційному посвідченню", - сказано у документі.

Додамо, що даний препарат використовується для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа.

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Усі аптеки мають помістити даний препарат у карантин до наступного розпорядження.

Як повідомляв УНН, в Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "ТРОМБО ААС" через невідповідність медичних зразків українському законодавству.

В Україні заборонили "Фенобарбітал” порошок серії РВТ/1718058 індійського виробництва, через невідповідність показника "Розчинність".

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