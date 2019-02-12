В Украине заблокируют ряд сайтов, которые угрожают национальной безопасности страны
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В ближайшее время, указом президента, будет введено в действие решение СНБО о блокировании еще 100 сайтов, которые пропагандируют русскую идеологию. Об этом заявил в эфире одного из телеканалов начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Климчук.
"За последний год было заблокировано около 2 тысяч фейковых аккаунтов, было подано для санкций около 200 интернет-сайтов, которые пропагандировали русскую идеологию. Сейчас в этом году подано еще 100 сайтов, которые в ближайшее время введением указа президента в действие решением СНБО эти сайты будут также заблокированы", - сказал Климчук.
Также, в последнее время фиксируются целые группы, сети интернет-агитаторов.
"Они по нашим данным, и это подтверждается материалами уголовных дел, сотрудничают с российскими кураторами, получают от них денежные вознаграждения и задачи", - рассказал Климчук.
По его словам, основная цель интернет-агитаторов - это через социальные сети максимально дестабилизировать ситуацию в преддверии и во время проведения выборов и разжигание вражды внутри страны.
Напомним, в мае 2017 года Президент запретил "ВКонтакте", "Мэйл.ру" и ряд российских телеканалов. Всего в перечне предприятий - 468 юрлиц. В перечне физических лиц, попавших под санкции, - 1228 человек.