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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Украине заблокируют ряд сайтов, которые угрожают национальной безопасности страны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. В ближайшее время, указом президента, будет введено в действие решение СНБО о блокировании еще 100 сайтов, которые пропагандируют русскую идеологию. Об этом заявил в эфире одного из телеканалов начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Климчук.

"За последний год было заблокировано около 2 тысяч фейковых аккаунтов, было подано для санкций около 200 интернет-сайтов, которые пропагандировали русскую идеологию. Сейчас в этом году подано еще 100 сайтов, которые в ближайшее время введением указа президента в действие решением СНБО эти сайты будут также заблокированы", - сказал Климчук.

Также, в последнее время фиксируются целые группы, сети интернет-агитаторов.

"Они по нашим данным, и это подтверждается материалами уголовных дел, сотрудничают с российскими кураторами, получают от них денежные вознаграждения и задачи", - рассказал Климчук.

По его словам, основная цель интернет-агитаторов - это через социальные сети максимально дестабилизировать ситуацию в преддверии и во время проведения выборов и разжигание вражды внутри страны.

Напомним, в мае 2017 года Президент запретил "ВКонтакте", "Мэйл.ру" и ряд российских телеканалов. Всего в перечне  предприятий - 468 юрлиц. В перечне физических лиц, попавших под санкции, - 1228 человек.

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