В Україні заблокують ряд сайтів, які загрожують національній безпеці країни

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Найближчим часом, указом президента, будуть введенні в дію рішення РНБО про блокування ще 100 сайтів, які пропагують російську ідеологію. Про це заявив в ефірі одного з телеканалів начальник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олександр Климчук.