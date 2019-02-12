В Україні заблокують ряд сайтів, які загрожують національній безпеці країни
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Найближчим часом, указом президента, будуть введенні в дію рішення РНБО про блокування ще 100 сайтів, які пропагують російську ідеологію. Про це заявив в ефірі одного з телеканалів начальник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олександр Климчук.
"За останній рік було заблоковано близько 2 тисяч фейкових акаунтів, було подано для санкцій близько 200 інтернет-сайтів, які пропагували російську ідеологію. Наразі в цьому році подано ще 100 сайтів, які найближчим часом введенням указом президента в дію рішення РНБО ці сайти будуть також заблоковані", - сказав Климчук.
Також, останнім часом фіксуються цілі групи, мережі інтернет-агітаторів.
"Вони за нашими даними, й це підтверджується матеріалами кримінальних справ, співпрацюють із російськими кураторами, отримують від них грошові винагороди та завдання", - розповів Климчук.
За його словами, основна мета інтернет-агітаторів – це через соціальні мережі максимально дестабілізувати ситуацію на передодні та під час проведення виборів та розпалювання ворожнечі в середині країни.
Нагадаємо, у травні 2017 року Президент заборонив "ВКонтакте", "Мейл.ру" і низку російських телеканалів. Загалом у переліку підсанкційних підприємств - 468 юросіб. У переліку фізичних осіб, які потрапили під санкції, - 1228 осіб.