В Украине за преступления против государственной и общественной безопасности осуждено 90 человек

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В прошлом году в Украине к различным срокам и видам наказания всего было осуждено 90 человек, в том числе 24 - за государственную измену, 35 - за террористическую деятельность. Об этом свидетельствуют итоги работы Департамента контрразведки за 2019 год, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.