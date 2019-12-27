В Украине за преступления против государственной и общественной безопасности осуждено 90 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В прошлом году в Украине к различным срокам и видам наказания всего было осуждено 90 человек, в том числе 24 - за государственную измену, 35 - за террористическую деятельность. Об этом свидетельствуют итоги работы Департамента контрразведки за 2019 год, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Так, на 12 лет заключен бывший сотрудник МВД Украины из Полтавской области, который передавал ФСБ РФ информацию о военных объектах, списки мобрезерва и данные о добровольцах и волонтеров региона.
А разоблаченный СБУ сотрудник госконцерна "Укроборонпром", который собирал сведения о модернизации и боевых характеристиках отечественных военных самолетов, получил 9 лет тюрьмы.
В целом же, в этом году по материалам контрразведки СБУ начато 239 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности. Среди них:
- государственная измена (ст. 111 Уголовного кодекса Украины) - 57;
- шпионаж (ст. 114 УК) - 7;
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК) - 4;
- террористическая и диверсионная деятельность (ст.ст. 113, 258, 258-3, 258-5, 260, 263 УК) - 54.
Продолжает СБУ разоблачать также шпионов, работающих под прикрытием дипломатических представительств - 6 человек стали в Украине персонами нон грата.
Важное направление работы контрразведки - защита военно-экономического и оборонного потенциала. За прошлый год в пределах контрразведывательного обеспечения военно-технического сотрудничества и экспортного контроля начато 51 уголовное производство, 22 человека осуждены за нарушение правил осуществления международных передач. Предупрежден незаконный вывоз товаров военного и двойного назначения на более 50 миллионов гривен.
Кроме того, СБУ обнаружила и блокировала коррупционные злоупотребления в сфере военно-технического сотрудничества на общую сумму более 110 миллионов долларов. Благодаря деятельности контрразведки недопущено присвоение почти 750 миллионов гривен при выполнении государственного оборонного заказа.
Всего в 2019 году СБУ инициировала проведение 32 проверок деятельности предпринимательской деятельности, которые нарушили законодательство в этой сфере. Как следствие - в бюджет уплачено более 7 миллионов гривен штрафных санкций.
Напомним, с сентября 2019 года следователи Службы безопасности Украины осуществляли досудебное расследование по 1028 уголовным производствах относительно 382 человек.