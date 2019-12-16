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За три місяці слідчі СБУ скерували до суду понад 200 обвинувальних актів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. З вересня 2019 року слідчі Служби безпеки України здійснювали досудове розслідування у 1028 кримінальних провадженнях стосовно 382 осіб. До суду вже скеровано 209 обвинувальних актів щодо 235 громадян. Про це УНН повідомили у пресцентрі СБУ. 

Так, за фактом скоєння злочинів проти основ національної та громадської безпеки слідчі Служби розслідували:

- 43 провадження за ст. 111 (державна зрада) та ст. 114 (шпигунство) ККУ, до суду передано 5 обвинувальних актів;

- 105 проваджень за ст. 109 (насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ, до суду скеровано 32 обвинувальні акти;

- 330 проваджень за статтями 258 - 258-5 (злочини пов'язані із терористичною діяльністю) ККУ, 13 обвинувальних актів передано до суду.

Зокрема, слідчі СБУ здійснили повідомлення про підозру у державній зраді ексзаступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України, керівнику державного підприємства та представнику іноземної кампанії за нанесення шкоди обороноздатності та економічній безпеці України. 

У посяганні на територіальну цілісність України та у тероризмі Служба підозрює колишнього заступника мера Слов'янська. 

Здійснено повідомлення про підозру у шахрайстві та пропозиції неправомірної вигоди також "другу перших осіб", який торгував посадами у державних органах. 

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