За три місяці слідчі СБУ скерували до суду понад 200 обвинувальних актів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. З вересня 2019 року слідчі Служби безпеки України здійснювали досудове розслідування у 1028 кримінальних провадженнях стосовно 382 осіб. До суду вже скеровано 209 обвинувальних актів щодо 235 громадян. Про це УНН повідомили у пресцентрі СБУ.
Так, за фактом скоєння злочинів проти основ національної та громадської безпеки слідчі Служби розслідували:
- 43 провадження за ст. 111 (державна зрада) та ст. 114 (шпигунство) ККУ, до суду передано 5 обвинувальних актів;
- 105 проваджень за ст. 109 (насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ, до суду скеровано 32 обвинувальні акти;
- 330 проваджень за статтями 258 - 258-5 (злочини пов'язані із терористичною діяльністю) ККУ, 13 обвинувальних актів передано до суду.
Зокрема, слідчі СБУ здійснили повідомлення про підозру у державній зраді ексзаступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України, керівнику державного підприємства та представнику іноземної кампанії за нанесення шкоди обороноздатності та економічній безпеці України.
У посяганні на територіальну цілісність України та у тероризмі Служба підозрює колишнього заступника мера Слов'янська.
Здійснено повідомлення про підозру у шахрайстві та пропозиції неправомірної вигоди також "другу перших осіб", який торгував посадами у державних органах.