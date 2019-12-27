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В Україні за злочини проти національної та громадської безпеки засуджено 90 осіб

В Україні за злочини проти національної та громадської безпеки засуджено 90 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Минулого року в Україні до різних термінів та видів покарання всього було засуджено 90 осіб, зокрема 24 – за державну зраду, 35 – за терористичну діяльність. Про це свідчать підсумки роботи Департаменту контррозвідки за 2019 рік, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ. 

Так, на 12 років ув'язнено колишнього працівника МВС України з Полтавщини, який передавав ФСБ РФ інформацію про військові об’єкти, списки мобрезерву й дані про добровольців і волонтерів регіону. 

А викритий СБУ працівник держконцерну "Укроборонпром", який збирав відомості про модернізацію та бойові характеристики вітчизняних військових літаків, отримав 9 років тюрми. 

Загалом же, цього року за матеріалами контррозвідки СБУ розпочато 239 кримінальних проваджень за злочини проти основ національної та громадської безпеки. Серед них:

- державна зрада (ст. 111 Кримінального кодексу України) – 57;

- шпигунство ( ст. 114 ККУ) – 7;

- посягання на територіальну цілісність та недоторканність України (ст. 110 ККУ) – 4;

- терористична та диверсійна діяльність (ст.ст. 113, 258, 258-3, 258-5, 260, 263 ККУ) – 54. 

Продовжує СБУ викривати також шпигунів, які працюють під прикриттям дипломатичних представництв – 6 осіб стали в Україні персонами нон грата. 

Важливий напрям роботи контррозвідки – захист військово-економічного та оборонного потенціалу. За минулий рік у межах контррозвідувального забезпечення військово-технічного співробітництва та експортного контролю розпочато 51 кримінальне провадження, 22 особи засуджено за порушення правил здійснення міжнародних передач. Попереджено незаконне вивезення товарів військового та подвійного призначення на понад 50 мільйонів гривень. 

Крім того СБУ виявила та блокувала корупційні зловживання у сфері військово-технічного співробітництва на загальну суму понад 110 мільйонів доларів. Завдяки діяльності контррозвідки недопущено привласнення майже 750 мільйонів гривень під час виконання державного оборонного замовлення. 

Загалом у 2019 році СБУ ініціювала проведення 32 перевірок щодо діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, які порушили законодавство у цій сфері. Як наслідок – до бюджету сплачено понад 7 мільйонів гривень штрафних санкцій. 

Нагадаємо, з вересня 2019 року слідчі Служби безпеки України здійснювали досудове розслідування у 1028 кримінальних провадженнях стосовно 382 осіб.

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