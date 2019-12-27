В Україні за злочини проти національної та громадської безпеки засуджено 90 осіб

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Минулого року в Україні до різних термінів та видів покарання всього було засуджено 90 осіб, зокрема 24 – за державну зраду, 35 – за терористичну діяльність. Про це свідчать підсумки роботи Департаменту контррозвідки за 2019 рік, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.