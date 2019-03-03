В Украине за год зарегистрировано почти 3 тысячи браков между пожилыми людьми

Так, было зарегистрировано 2911 браков между лицами в возрасте 60 лет и старше.

Согласно статистике, был один брак между мужчиной возрасте 60 лет и старше с девушкой 18-ти лет, а также один брак между мужчиной возрасте 60 лет и старше с девушкой 19-ти лет.

Кроме того, зарегистрировано 11 браков между мужчинами в возрасте 60 лет и старше и женщинами в возрасте 20-24 года, 39 браков - между мужчинами в возрасте 60 лет и старше и женщинами в возрасте 25-29 лет, 76 браков - между мужчинами в возрасте 60 лет и старше и женщинами в возрасте 30-34 лет, 146 браков - между мужчинами в возрасте 60 лет и старше и женщинами в возрасте 35-39 лет, 336 браков - между мужчинами в возрасте 60 лет и старше и женщинами в возрасте 40-44 лет, 560 браков - между мужчинами в возрасте 60 лет и старше и женщинами в возрасте 45-49 лет, 940 браков - между мужчинами в возрасте 60 лет и старше и женщинами в возрасте 50-54 лет, 1 303 браков - между мужчинами в возрасте 60 лет и старше и женщинами в возрасте 55-59 лет.

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В то же время, было по одному браку между женщиной 60 лет и старше и мужчиной 22-х годов и между женщиной 60 лет и старше и 23-летним мужчиной.

Кроме того, зарегистрировано 6 браков между женщинами 60 лет и старше и мужчинами в возрасте 25-29 лет, 5 браков - между женщинами 60 лет и старше и мужчинами в возрасте 30-34 года, 9 браков - между женщинами 60 лет и старше и мужчинами в возрасте 35-39 лет.

Далее ситуация несколько меняется: было 29 браков между женщинами 60 лет и старше и мужчинами в возрасте 40-44 лет. Зарегистрировано 54 брака между женщинами 60 лет и старше и мужчинами в возрасте 45-49 лет, 172 брака - между женщинами 60 лет и старше и мужчинами в возрасте 50-54 лет, 392 браков - между женщинами 60 лет и старше и мужчинами в возрасте 55-59 лет.

В Госстате уточнили, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, в Госстате объяснили, что согласно плану формирования статистической информации о количестве зарегистрированных браков по возрасту осуществляется раз в год. А ориентировочный срок обнародования таких данных за 2018 год - июнь 2019 года.

Напомним, в 2018 году в Украине провели 549 обрядов юбилейных свадеб, во время которых семейные пары повторяют обряд бракосочетания.