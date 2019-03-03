В Украине за год зарегистрировано почти 3 тысячи браков между пожилыми людьми
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Украине в 2017 году зарегистрировано почти 3 тысячи браков между людьми в возрасте 60 лет и старше. Такие данные предоставила Государственная служба статистики в ответ на запрос журналиста УНН.
Так, было зарегистрировано 2911 браков между лицами в возрасте 60 лет и старше.
Согласно статистике, был один брак между мужчиной возрасте 60 лет и старше с девушкой 18-ти лет, а также один брак между мужчиной возрасте 60 лет и старше с девушкой 19-ти лет.
Кроме того, зарегистрировано 11 браков между мужчинами в возрасте 60 лет и старше и женщинами в возрасте 20-24 года, 39 браков - между мужчинами в возрасте 60 лет и старше и женщинами в возрасте 25-29 лет, 76 браков - между мужчинами в возрасте 60 лет и старше и женщинами в возрасте 30-34 лет, 146 браков - между мужчинами в возрасте 60 лет и старше и женщинами в возрасте 35-39 лет, 336 браков - между мужчинами в возрасте 60 лет и старше и женщинами в возрасте 40-44 лет, 560 браков - между мужчинами в возрасте 60 лет и старше и женщинами в возрасте 45-49 лет, 940 браков - между мужчинами в возрасте 60 лет и старше и женщинами в возрасте 50-54 лет, 1 303 браков - между мужчинами в возрасте 60 лет и старше и женщинами в возрасте 55-59 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На День влюбленных в Украине поженились почти 2,5 тыс. пар
В то же время, было по одному браку между женщиной 60 лет и старше и мужчиной 22-х годов и между женщиной 60 лет и старше и 23-летним мужчиной.
Кроме того, зарегистрировано 6 браков между женщинами 60 лет и старше и мужчинами в возрасте 25-29 лет, 5 браков - между женщинами 60 лет и старше и мужчинами в возрасте 30-34 года, 9 браков - между женщинами 60 лет и старше и мужчинами в возрасте 35-39 лет.
Далее ситуация несколько меняется: было 29 браков между женщинами 60 лет и старше и мужчинами в возрасте 40-44 лет. Зарегистрировано 54 брака между женщинами 60 лет и старше и мужчинами в возрасте 45-49 лет, 172 брака - между женщинами 60 лет и старше и мужчинами в возрасте 50-54 лет, 392 браков - между женщинами 60 лет и старше и мужчинами в возрасте 55-59 лет.
В Госстате уточнили, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Кроме того, в Госстате объяснили, что согласно плану формирования статистической информации о количестве зарегистрированных браков по возрасту осуществляется раз в год. А ориентировочный срок обнародования таких данных за 2018 год - июнь 2019 года.
Напомним, в 2018 году в Украине провели 549 обрядов юбилейных свадеб, во время которых семейные пары повторяют обряд бракосочетания.