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В Україні за рік зареєстровано майже 3 тисячі шлюбів між літніми людьми

В Україні за рік зареєстровано майже 3 тисячі шлюбів між літніми людьми

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. В Україні у 2017 році зареєстровано майже 3 тисячі шлюбів між людьми віком 60 років і старше. Такі дані надала Державна служба статистики у відповідь на запит журналіста УНН.

Так, було зареєстровано 2 911 шлюбів між особами віком 60 років і старше.

Згідно зі статистикою, був один шлюб між чоловіком віком 60 років і старше з дівчиною 18-ти років, а також один шлюб між чоловіком віком 60 років і старше з дівчиною 19-ти років.

Крім того, зареєстровано 11 шлюбів між чоловіками віком 60 років і старше і жінками віком 20-24 роки, 39 шлюбів – між чоловіками віком 60 років і старше і жінками віком 25-29 років, 76 шлюбів – між чоловіками віком 60 років і старше і жінками віком 30-34 років, 146 шлюбів – між чоловіками віком 60 років і старше і жінками віком 35-39 років, 336 шлюбів – між чоловіками віком 60 років і старше і жінками віком 40-44 років, 560 шлюбів – між чоловіками віком 60 років і старше і жінками віком 45-49 років, 940 шлюбів – між чоловіками віком 60 років і старше і жінками віком 50-54 років, 1 303 шлюбів - між чоловіками віком 60 років і старше і жінками віком 55-59 років.

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Водночас, було по одному шлюбу між жінкою 60-ти років і старше і чоловіком 22-х років і між жінкою 60-ти років і старше і 23-річним чоловіком.

Крім того, зареєстровано 6 шлюбів між жінками 60-ти років і старше і чоловіками віком 25-29 років, 5 шлюбів - між жінками 60-ти років і старше і чоловіками віком 30-34 роки, 9 шлюбів – між жінками 60-ти років і старше і чоловіками віком 35-39 років.

Далі ситуація дещо змінюється: було 29 шлюбів між жінками 60-ти років і старше і чоловіками віком 40-44 років. Зареєстровано 54 шлюби між жінками 60-ти років і старше і чоловіками віком 45-49 років, 172 шлюби – між жінками 60-ти років і старше і чоловіками віком 50-54 років, 392 шлюбів – між жінками 60-ти років і старше і чоловіками віком 55-59 років.

У Держстаті уточнили, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму і м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Крім того, у Держстаті пояснили, що згідно з планом формування статистичної інформації щодо кількості зареєстрованих шлюбів за віком здійснюється раз на рік. А орієнтовний термін оприлюднення таких даних за 2018 рік – червень 2019 року.

Нагадаємо, у 2018 році в Україні провели 549 обрядів ювілейних весіль, під час яких сімейні пари повторюють обряд одруження.

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